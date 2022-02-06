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Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde - Son Dakika

Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde

06.02.2022 01:06

Şanlıurfa'da bir araç uzun namlulu tüfekle tarandı. Çapraz ateşe tutularak delik deşik olan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Korkunç olayda hayatını kaybedenlerin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için düğmeye bastı.

Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında seyir halindeki 34 BKG 893 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

SALDIRGANLAR YAYA OLARAK KAÇTI

Saldırıda otomobildeki İbrahim Kızılok ile Murat Yılmaz (52), ağır yaralanırken, saldırganların kullandığı otomobil ise kaza yaptı. Kaza yapan otomobilden inen saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Uzun namlulu silahlarla kanlı pusu! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kızılok ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze aracına konulan cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Uzun namlulu silahlarla kanlı pusu! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde

KOMANDOLAR KATİLLERİN PEŞİNDE

Öte yandan saldırganların bulunması için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi. Komandoların arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği yaşanan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında", 5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yapılan ilk incelemede bu olayın İlimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır" denildi.

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Münir Karaloğlu, Adli Tıp Kurumu, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde - Son Dakika


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