Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı

10.05.2022 13:43
Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da takip ettikleri iş insanının otomobilinden 50 bin lira çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da takip ettikleri iş insanının otomobilinden 50 bin lira çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 6 Mayıs'ta bankadan 100 bin lira çeken iş insanı Ömer Birgealp'in Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği aracındaki parasının yarısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, aracını otoparka bıraktıktan sonra alışveriş merkezine doğru yürüdüğü sırada bir şüphelinin Birgealp'i soru sormak bahanesiyle oyaladığı, diğer şüphelinin ise sinyal kesici kullanarak aracın kumandayla kilitlemesini engellediği belirlendi.

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iş insanını bankadan çıktığı andan itibaren otomobille takip eden 3 şüphelinin aracın ön koltuğuna bırakılan poşetteki paralardan 50 bin lirayı alarak kaçtıklarını tespit etti. Kullandıkları aracın plakası üzerinden yerleri tespit edilen Gürcistan uyruklu Zaza K. (45), Giorgi P. (40) ve Margalita K. (31) olay günü yakalandı.

Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 36 bin lira iş insanına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zaza K. ve Giorgi P. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara 'kaza yapan uçak' fotoğrafları gönderildi! İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara 'kaza yapan uçak' fotoğrafları gönderildi! Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı 'Adalet Nöbetinde': 'Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz' Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı 'Adalet Nöbetinde': 'Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz'

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı!
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 19:58:33. #1.11#
SON DAKİKA: Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement