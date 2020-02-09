Takip ettikleri kadının telefonunu çalan iki yankesici yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takip ettikleri kadının telefonunu çalan iki yankesici yakalandı - Son Dakika

Takip ettikleri kadının telefonunu çalan iki yankesici yakalandı

6 saat önce

Ankara'da takibe aldıkları kadının telefonunu çalan iki yankesici yakalandı.

Ankara'da takibe aldıkları kadının telefonunu çalan iki yankesici yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulus Meydanı'nda yürümekte olan bir kadını takibe alarak bir süre izleyen iki zanlı, kadına yaklaşarak cebindeki telefonu yankesicilik yönetimi ile aldı.

Olay yerinden uzaklaşan zanlıları fark etmeyen kadın, daha sonra telefonunu kaybettiği gerekçesi ile karakola başvurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kadının telefonunun iki erkek tarafından, yankesicilik yönetimiyle çalındığını tespit etti.

Kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Takip ettikleri kadının telefonunu çalan iki yankesici yakalandı

Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:37 Kaynak: AA
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