Takip Ettikleri Mutemetten 300 Bin Lirayı Böyle Çaldılar

Haber: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA Tuzla'da çalıştığı şirkete ait maaşları bankadan çekerek otomobille yola çıkan mutemet, kendisini takip eden hırsızlar tarafından, dinlenme tesislerine girdiğinde soyuldu.

Haber: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA



Tuzla'da çalıştığı şirkete ait maaşları bankadan çekerek otomobille yola çıkan mutemet, kendisini takip eden hırsızlar tarafından, dinlenme tesislerine girdiğinde soyuldu. Aracın arka koltuğunda içinde yaklaşık 300 bin lira bulunan iki çantayı, camı kırarak çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



Edinilen bilgilere göre, 26 Ocak'ta bankadan şirketine ait maaşları çeken mutemet, TEM otoyolu dinlenme tesislerinde aracını durdurdu. Kendisini bankadan itibaren takip eden hırsızlardan habersiz aracından inen mutemet, paraları arka koltukta bırakıp, aracını kilitleyerek tesise girdi. Aracı gözleyen şüpheliler, çevrede çalışan çöpçünün aracın yanından uzaklaşmasının hemen ardından harekete geçti. Mutemedin aracına yaklaşan hırsızlardan biri mutemete ait aracın arka camını kırdı ve arka koltukta içinde yaklaşık 300 bin lira bulunan iki çantayı çalarak olay yerinden kaçtı.



Aracına geldiğinde arka camın kırık olduğunu ve paraların çalındığını fark eden mutemet durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Mutemetin dinlenme tesisine gelmesi



-Aracını parketmesi



-Araçtan inmesi



-Kendisini takip eden hırsızların gelmesi



-Hırsızların araçla tur atması



-Hırsızın araçtan inmesi



-Mutemete ait aracını arka camını kırıp içeri girmesi



-Paraları iki hamle de alması



-Hırsızların araçla olay yerinden uzaklaşmaları

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