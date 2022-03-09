TAKİP ETTİKLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İSTEYEN POLİSLERE ATEŞ AÇILDI, 2 YARALI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar şube müdürlüğünde görevli polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) takip ettikleri aracı durdurmak istedikleri sırada açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı Ortadoğu Sağlık Merkezi kavşağında yakalamak istedi. Bu sırada otomobil içerisindeki 2 şüpheli polislere tabanca ile ateş etti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurlarının anonsla durumu bildirmesi üzerine, bölgeye Özel Harekat, TEM, Asayiş Şubeleri ile çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı 2 polis memuru, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler şüphelileri yakalamak için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı olay yerinde incelemelerde bulundu.