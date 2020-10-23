Takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin TL'sini kapkaç yaptıkları anlar kamerada - Son Dakika

Takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin TL'sini kapkaç yaptıkları anlar kamerada

23.10.2020 00:11
Takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin TL'sini kapkaç yaptıkları anlar kamerada, System.String[]

İZMİR'de, akraba olan kapkaççı 3 kişi, bankadan 25 bin TL çeken R.E.'yi (80) bir süre takip etti, daha sonra yaşlı adamın cebindeki parayı çalarak kayıplara karıştı.

İZMİR'de, akraba olan kapkaççı 3 kişi, bankadan 25 bin TL çeken R.E.'yi (80) bir süre takip etti, daha sonra yaşlı adamın cebindeki parayı çalarak kayıplara karıştı. Kapkaç anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis ekiplerince yakalanan 1'i kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konak ilçesinde yüzleri maskeli 1'i kadın 3 şüpheli, bir bankadan 25 bin TL para çeken R.E.'yi takibe aldı. Bankadan çıkan ve alışveriş yapmak için pazara giden yaşlı adamın bir süre peşinden giden 3 kişi, R.E.'nin pazardan aldığı poşetleri düzeltmeye çalıştığı anda, bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebinde bulunan 25 bin TL'yi kapıp kaçtı. Olayın ardından R.E., polisi arayarak durumu bildirdi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, akraba olduğu öğrenilen Y.D., S.D. ve U.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, 3 şüpheli kapkaç usulü ile çaldıkları 25 bin TL ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay yerinin yakınlarında yapılan incelemelerde, olay anını saniye saniye görüntüleyen bir güvenlik kamerası tespit edildi. Görüntülerde, yaşlı adamı bir süre izleyen 3 şüpheli, R.E.'nin poşetleri düzeltmeye çalıştığı sırada, arkasından gelerek cebindeki 25 bin TL'yi  alıyor, durumu fark eden R.E. ise şüpheliye direnmeye çalışsa da çabası sonuç vermiyor.


Takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin TL'sini kapkaç yaptıkları anlar kamerada
Takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin TL'sini kapkaç yaptıkları anlar kamerada
Takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin TL'sini kapkaç yaptıkları anlar kamerada
Takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin TL'sini kapkaç yaptıkları anlar kamerada

Türk Lirası, Kapkaç, Kadın, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin TL'sini kapkaç yaptıkları anlar kamerada - Son Dakika

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