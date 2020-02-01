Takip mesafesi ihlali zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Takip mesafesi ihlali zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Takip mesafesi ihlali zincirleme kazaya neden oldu

6 saat önce

Eskişehir'de, çevreyolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Takip mesafesi ihlali zincirleme kazaya neden oldu, System.String[]

Eskişehir'de, çevreyolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.


Olay, Şeker Mahallesi Eskişehir- Ankara karayolu üzeri otogar köprüsü altında yaşandı. Alınan bilgilere göre; M.S. (53) idaresinde araç yolda meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı esnada ani fren yaptı. Bu esnada aynı istikamette seyreden O.Ö. (34) idaresindeki araç, Ş.Ö. (56) idaresindeki servis aracı, E.A. (43) idaresindeki araç ve İ.Y. (35) idaresindeki araçlar duramayınca zincirleme kazaya neden oldu.


Olayda yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Öte yandan polis, kaza hakkında inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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