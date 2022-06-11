Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı - Son Dakika
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Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı

11.06.2022 10:01
Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı

Antalya'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kaza yaptı.

Antalya'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kaza yaptı. Takip mesafesini korumayan bir başka motosiklette kazaya karıştı.

Kaza, Alanya ilçesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere sürücüsü öğrenilemeyen 07 AUR 730 plakalı otomobil dönüş yapacağı sırada yabancı uyruklu sürücünün bulunduğu 07 MB 5935 motosikleti görmesiyle durdu. Bu sırada motosiklet duramayarak otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda iki aracın kaza yapmasının ardından takip mesafesini koruyamayan bir başka motosiklette otomobil ve motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan ve ayağından yaralanan yabancı uyruklu motosiklet sürücü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan diğer motosikletin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı
Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı
Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı
Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı
Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı
Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı
Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takip mesafesini korumayan motosiklet kaza yapan araçlara çarptı - Son Dakika

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