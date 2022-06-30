Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı - Son Dakika
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Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı

30.06.2022 23:08
Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine giden otomobile, arkalarından gelen ve içerisinde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine giden otomobile, arkalarından gelen ve içerisinde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobil çarptı. Kazadan sonra taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten dönen İbrahim Sepil'in kullandığı 63 DP 028 plakalı otomobil, Birecik ilçe girişinde daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle husumetli oldukları Yatas ailesi fertlerince kullanılan aracın çarpmasıyla durduruldu. Araçtan inen İbrahim Sepil ve yanında bulunan Arap Sepil ile Yatas ailesi mensupları arasında silahlı kavga çıktı. Tüfek ve tabancalardan çıkan kurşun ve saçmaların isabet ettiği; İbrahim Sepil, Arap Sepil ve Adil Yatas yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralanan 3 kişiyi Gaziantep ve Birecik'teki hastanelere kaldırdı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Gaziantep, Birecik, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı - Son Dakika
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