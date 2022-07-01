TAKİP SIRASINDA KAZA YAPAN HUSUMETLİ İKİ AİLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ; 3 YARALI - Son Dakika
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TAKİP SIRASINDA KAZA YAPAN HUSUMETLİ İKİ AİLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ; 3 YARALI

01.07.2022 12:26
TAKİP SIRASINDA KAZA YAPAN HUSUMETLİ İKİ AİLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ; 3 YARALI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine giden otomobile, arkalarından gelen ve içerisinde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine giden otomobile, arkalarından gelen ve içerisinde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobil çarptı. Kazadan sonra taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten dönen İbrahim Sepil'in kullandığı 63 DP 028 plakalı otomobil, Birecik ilçe girişinde daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle husumetli oldukları Yatas ailesi fertlerince kullanılan aracın çarpmasıyla durduruldu. Araçtan inen İbrahim Sepil ve yanında bulunan Arap Sepil ile Yatas ailesi mensupları arasında silahlı kavga çıktı. Tüfek ve tabancalardan çıkan kurşun ve saçmaların isabet ettiği; İbrahim Sepil, Arap Sepil ve Adil Yatas yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralanan 3 kişiyi Gaziantep ve Birecik'teki hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI, SOPALI VE BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 13 YARALI DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI, SOPALI VE BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 13 YARALI ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKİP SIRASINDA KAZA YAPAN HUSUMETLİ İKİ AİLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ; 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAKİP SIRASINDA KAZA YAPAN HUSUMETLİ İKİ AİLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ; 3 YARALI - Son Dakika
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