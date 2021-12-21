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Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz! - Son Dakika

Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!

21.12.2021 15:01
Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!

Sosyal medyada popüler olmak, içeriklerinizin bir çok kesime ulaşması, beğeni almak ve bu paylaşımlar sayesinde oturduğunuz yerden para kazanmak kimin hoşuna gitmez ki? Ancak para kazanma ve fenomen olma yolunda unutulan bir şey var. Takipçi satın alma yoluna gidilirse beraberinde hapis ve para cezası gelebilir! Avukat Rıdvan Yıldız sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Hukuki olarak takipçi satın almak bir suç...

Yazar Avukat Rıdvan Yıldız, sosyal medya kullanımı hakkında Haberler.com'un Youtube kanalında Dicle Doğan'a özel açıklamalarda bulundu. Takipçi satın alma konusuna da değinilen yayında Av. Yıldız, sosyal medya kullanıcıları için önemli bir uyarıda bulundu. İçerikler için beğeni satın almak ve takipçiye başvurulması halinde her an hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalınacağının altını çizdi.

SOSYAL MEDYA BİR İTİBAR ARACI

Dicle Doğan'ın, "bazı sosyal medya kullanıcıları takipçilerini arttırabilmek için takipçi satın alma yoluna başvuruyor, takipçi satın alıyorlar. Peki takipçi satın almak bir suç mu?" sorusuna Yıldız şu şekilde yanıt verdi:

"Sosyal medyada suç kısmına gelmeden önce şimdi şöyle bir şey var, sosyal medya bir itibar aracı. İnsanlar sosyal medyada takipçi, izlenme gibi bunların sahteliği üzerinden bir itibar oluşturmaya çalışıyor. Bir şarkıcı çok dinlenmiş gözükmek için sahte tıklama yaptırıyor. Takipçisini çok göstermek için sahte takipçiler ile hesaplarını şişiriyor. Burada şu ayrımı yapmak lazım, kişisel tatmin olarak biri bunu yapıyor ise bu bir cezai sürece girmeyebilir. Çünkü bu birini kandırmıyorsa ya da farklı bir suça neden olmuyorsa 'ben takipçim çok görünsün diye kişisel tatmin yapıyorsam' bu bir suç kapsamına girmeyebilir ancak iş ticari noktaya geldiğin zaman, ticarette bir rekabet söz konusu. Haksız rekabete uğrayan yani diğer rakiplerine göre yanıltıcı, kendini daha itibarlı gösteren, kendin de olmayan özellikleri sunan ticari davranışlar haksız rekabete giriyor ve bunların hapis ve para cezaları var."

HAPİS CEZASI VAR

Av. Rıdvan Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların bu şekilde sahtelikle itibar devşirmeye çalışması er ya da geç ortaya çıkıyor. Bunu insanlara tavsiye edenler de var. Diyor ki takipçin çok görünsün sana sahte beğenme yapalım, bu gibi hizmetleri alan kişiler eninde sonunda patlıyorlar ve itibarlarından dahi oluyorlar. Türkiye'de seçimler de bu konu çok gündem olmuştu, seçimde aday olan başkanın Facebook takipçilerinin sahte olduğu gündemi baya meşgul etmişti. Yani bu şekilde sahte gündemler ya da sahte takipçiler, sahte itibara meyil edip çok daha büyük zarar görenler oluyor. Hukuki noktasında da bu haksız rekabet anlamında bir suç, ticari anlamda bir kullanımı varsa bu aynı zamanda suç teşkil ediyor."

Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!

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Son Dakika Güncel Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz! - Son Dakika


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