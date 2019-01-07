Son Dakika Haberleri: Takipçilerim Kendi Seçtikleriyle Makyajımı Yaptı | Sebile Ölmez

Takipçilerim Kendi Seçtikleriyle Makyajımı Yaptı | Sebile Ölmez

1 saat önce

Bu video aslında tam istediğim gibi olmadı.

Bu video aslında tam istediğim gibi olmadı. Çok akıcı ve kısa film tadında olsa da youtube için detaysız ve kısa oldu. Bunun için üzgünüm. Kısa film ya da reklam çekimi olsa kusursuzdu. Aslında yayınlamayacaktım ama benim için gelen takipçilerime ayıp olacağı için yayınlamak istedim. Çekim ekibi ile ilk kez çalıştığımız için ürünlerin ve uygulama kısımlarının çok hızlı geçtiğini çekerken anladım ve ona yeniden anlattım ama yine de pek anlatamamışım. Makyaj uygulamaları sohbetler eksik alışveriş kısmı neredeyse hiç yok. Bunun için hepinizden özür dilerim ancak kesinlikle elimde olmadığını ve desteklemek için beğenmenizi rica ederim. Farklı bir çalışma yapmaya çalıştık : )

Sevgiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:59 Kaynak: Youtube

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