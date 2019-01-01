Takipçilerimizi Şaşırttık! Sokakta Karşılarına Çıkıp Hediyeler Dağıttık??neler Oldu Neler? ????vr180
58 dakika önce
VR180 PROJEMİZİN SON VİDEOSU İLE SİZLERLEYİZ : )Bizim için inanılmaz keyifli geçen bu süreçte Türkiye'den katılan tek kanal olmanın gururunu da yaşadık.
VR180 PROJEMİZİN SON VİDEOSU İLE SİZLERLEYİZ : )
Bizim için inanılmaz keyifli geçen bu süreçte Türkiye
'den katılan tek kanal olmanın gururunu da yaşadık. Youtube
Space London'da çok güzel ve başarılı bir ekip ile çalıştık.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:20 Kaynak: Youtube
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