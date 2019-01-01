Son Dakika Haberleri: Takipçilerimizi Şaşırttık! Sokakta Karşılarına Çıkıp Hediyeler Dağıttık??neler Oldu Neler? ????vr180

Takipçilerimizi Şaşırttık! Sokakta Karşılarına Çıkıp Hediyeler Dağıttık??neler Oldu Neler? ????vr180

58 dakika önce

VR180 PROJEMİZİN SON VİDEOSU İLE SİZLERLEYİZ : )Bizim için inanılmaz keyifli geçen bu süreçte Türkiye'den katılan tek kanal olmanın gururunu da yaşadık.

VR180 PROJEMİZİN SON VİDEOSU İLE SİZLERLEYİZ : )

Bizim için inanılmaz keyifli geçen bu süreçte Türkiye'den katılan tek kanal olmanın gururunu da yaşadık. Youtube Space London'da çok güzel ve başarılı bir ekip ile çalıştık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:20 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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