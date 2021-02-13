Takipçilerine içini döktü: Çok ağladığım günler oldu

BAZEN KENDİME GÜVENSİZ HİSSEDİYORUM

Bütün sahip olduklarına, kendisine kısa sürede top model unvanı kazandıran görüntüsüne rağmen zaman zaman kendisiyle ilgili güvensizlikler yaşadığını anlatan 25 yaşındaki Jenner "Benim de saatlerce ağladığım günler oldu" diye yazdı.

'ONUN GİBİ OLSAYDIM BÜTÜN SORUNLARIMI ÇÖZERDİM'

Bunu başlatan ise bir takipçisinin Twitter'da yazdığı "Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim" mesajı oldu.

'BİLMENİZİ İSTERİM Kİ..'

Kendall Jenner bu paylaşıma duyarsız kalmadı ve yanıt verdi. Ünlü model "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" yazdı. Kendall Jenner takipçilerine, "Olduğunuz gibi güzelsiniz. Her zaman her şey göründüğü kadar güzel olmayabilir" diye seslendi.

'BANA BİR KENDİNE GÜVEN GELDİ'

Jenner'ın bu paylaşımı üzerine bir takipçisi ayna karşısında çektiği bir selfie pozunu paylaşarak "Kendall Jenner, 'benim de kötü günlerim oluyor' diye yazdıktan sonra" mesajını yazdı.

İNSANLAR DERDİNİZ YOK SANIYOR

Bir başka takipçisi de Jenner'ın mesajına karşılık olarak "Buna çok ihtiyaç vardı. Göz kamaştırıcı bir ünlü olduğunuz için insanlar sizin de sorunlarınız olmadığına inanıyor. Hepimizin sorunları vardır. Hepimiz insanız. ve senin bu yüzünü görmek de hoş" diye yazdı.

GÖZYAŞI DÖKMÜŞ

Kendall Jenner, daha önce Allure dergisiyle yaptığı bir söyleşide bir dönem insanların kendisi hakkında söylediği şeyler yüzünden günlerce ağladığını" itiraf etmişti.

UMURSAMAMAK GEREK

Jenner, 2019 tarihli bu söyleşide "Ben üstün insan değilim. İnsanların internet üzerinden söylediği bazı şeylerin çok yaralayıcı olduğunu hissediyorum. Bu arada hayatınızı yaşamaya ve bunları umursamamalısınız" demişti.

ABLALARINA ÖZENMİŞ

Kendall Jenner, daha gençken de ablaları gibi görünmediği için üzüldüğünü itiraf etmişti. Ablalarının kıvrımlı görüntüsüne sahip olmamanın bir dönem kendisi için üzüntü kaynağı olduğunu söylemişti. Fakat sonradan herkesten farklı olmaktan hoşlandığını ve farklı şeyler yapmayı sevdiğini de eklemişti.

AT BİNMEYE GİTTİ

Ünlü model Kendall Jenner, dün Malibu'da at binmeye gittiği özel bir kulüpte görüntülendi. Gri bir kıyafet giyen Jenner, güneş gözlüğünü ve jokey şapkasını da ihmal etmedi. Jenner, kulüpte birkaç saat geçirdikten sonra evine döndü.