Takipçilerine seslendi: Sütümü bağışlamak istiyorum, lütfen bana yardım edin

FAZLA SÜTÜNÜ BAĞIŞLAMAK İSTİYOR

Geçen yılın eylül ayında ikinci bebeğini dünyaya getiren Ecclestone, minik kızının beslenmesinden artan sütü bağışlamayı planladığını açıklayıp bunun için neler yapabileceğini sordu.

AİLE BİR SÜREDİR İSVİÇRE'DE

Ecclestone, bir süredir eşi Jay Ruthland, kızları 6 yaşındaki Sophia ve 4 aylık Serena ile birlikte İsviçre'de bulunuyor. Aynı bağışı Londra'da yaşarken de yapan Tamara Ecclestone, o dönemde de fazla sütünün ihtiyacı olan bebeklere ulaşma sürecini bildiğini ama İsviçre'de bu işin nasıl yapıldığı konusunda fikri olmadığını belirtti.

'BU SÜTÜ BAĞIŞLAMALIYIM'

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone ile Slavica Ecclestone'ın evliliğinden dünyaya gelen Tamara Ecclestone, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda "İsviçre'de süt paylaşımı yapabileceğim bir site bilen var mı? Pompa ile aldığım ve kullanmadığım sütü bağışlamalıyım" diye yazdı.

'FAZLA SÜTÜMÜ ATMAK İSTEMİYORUM'

Ecclestone "Bunu İngiltere'de yaptım. Ama İsviçre'de nasıl yapıldığından emin değilim. Fazla sütümü gerçekten atmak istemiyorum." diye yazdı. Tamara Ecclestone kendisine bu konuda öneri verecek kişilere minnettar kalacağını da anlattı.

EN DEĞERLİ HEDİYE

İngiltere'de sürdürülen bu uygulamaya göre bir insanın kendi sütünü başka bebeklere bağışlaması, onun verebileceği en değerli hediye olarak nitelendiriliyor. Ülkede bu uygulama United Kingdom Association for Milk Banking aracılığıyla yapılıyor.

ANNE SÜTÜNTEN MAHRUM KALAN BEBEKLERİN HAYATTA KALMASI İÇİN

Süt bağışlama uygulaması, çeşitli sebeplerle anne sütü bulamayan erken doğmuş ya da hasta bebeklerin hayatlarını kurtarmayı amaçlıyor. Tamara Ecclestone da bebeklerin anne sütüyle beslenmesi konusunda yürütülen kampanyaların sözcüsü olarak görev yapıyor.

İKİ KIZ ANNESİ

Tamara Ecclestone, 2013 yılında, birkaç gün süren gösterişli bir dizi kutlama ile Jay Ruthland ile evlenmişti. Çiftin 6 yaşında Sophia ve geçen eylül ayında dünyaya gelen Serena adında iki kızı bulunuyor.