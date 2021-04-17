Takipçilerini ti'ye alan Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı

TRT ekranlarının iddialı dizisi Masumlar Apartmanı ile izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk performansı ile son dönemlerin en beğenilen oyuncuları arasında yer alıyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Farah Zeynep Abdullah, son olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kullanıcıların tepkisini çekti. Twitter üzerinden, "2021'de imzalı foto soran var" diyerek takipçilerinden gelen imzalı fotoğraf isteğini ti'ye alan Farah Zeynep, kısa sürede yüzlerce yorumla eleştiri oklarının hedefi oldu. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun paylaşımı üzerine "2021'de bunu söyleyebilecek ego var" şeklindeki yorumlarla tepkilerini gösterdi.

"NASIL YAZDIĞIMA BİLE LAF EDİLİYOR"

Öte yandan Farah Zeynep, geçtiğimiz günlerde yazım hataları nedeniyle eleştirildiği için de "Nasıl yazdığıma bile laf ediliyor. Virgül koy, öyle yap, şöyle yap. Yazdığım gibi yazmayı tercih ediyorum. Demek ki öyle yazıyorum, yeter da en yaygın hastalık" şeklinde paylaşım yapmıştı.