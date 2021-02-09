Takipçileriyle tartışmaya girdi: Bir sevgiliyi bile elinde tutamadın!

INSTAGRAM ÜZERİNDEN TARTIŞMA

Oscar ödüllü 54 yaşındaki oyuncu Halle Berry, özel hayatıyla ilgili olarak sosyal medya takipçileriyle tartışmaya girdi. Güzel oyuncunun takipçileri, Berry'yi "sevgililerini elinde tutamamakla" suçladı. Bunun üzerine Berry, Instagram hesabından bu eleştirilere yönelik bir mesaj paylaştı.

TAKİPÇİSİ YORUM YAZDI

İki çocuk annesi Halle Berry'nin kızı Nahla'nın babası olan eski sevgilisi Gabriel Aubry'ni hedef alan "Kadınlar sana hiçbir şey borçlu değil" mesajına bir takipçisi "... dedi bir erkeği elinde tutamayan kadın" diye yorum yazdı. Berry de buna "Yanlış adamı elimde tutmak istediğimi kim söyledi? Bunu yapmam "diye yanıt verdi.

'ONLARIN BENİMLE PROBLEMİ VAR'

Bir başka takipçisi de "Halle, hayatındaki adamlarla bazı sorunların mı var" diye sordu. Berry de buna "Onların benimle problemi var" diye yanıt verdi.

ESKİ SEVGİLİYE ÇOCUK YARDIMI

Bir başka takipçisi Berry'nin eski sevgilisi Gabriel Aubry'nin, güzel oyuncuya karşı ırkçı söylemlerde bulunduğunu hatırlatınca da Berry, ona çocuk için nafaka ödediğini yazdı. Halle Berry, takipçileriyle girdiği bu tartışma sırasında hayatı boyunca hiçbir erkeğin finansal olarak kendisine bakmadığını da belirtti.

EVLİLİKLERİ VE BİRLİKTELİKLERİ MUTSUZ BİTTİ

Halle Berry, başarılı kariyerine rağmen özel hayatında mutluluğu bir türlü bulamadı. İlk evliliğini 1993 ile 1997 arasında David Justice ile yapan Berry, 2001 ile 2005 aasında da Eric Benet ile evli kaldı.

SEVGİLİLER OLAYLI AYRILDI

Ondan şiddet gördüğü gerekçesiyle olaylı bir şekilde boşandı. Daha sonra 2005 ile 2010 arasında Kanadalı model Gabriel Aubry ile birlikte oldu. ondan Nahla adında bir kızı olan Berry, Aubry'den kavgalı bir şekilde ayrıldı.

İKİ FARKLI AŞKTAN İKİ ÇOCUK

Onun ardırdan da 2013 ile 2016 arasınad Fransı oyuncu Olivier Martinez ile bir evlilik yaptı. Bu evlilikten de bir oğlu dünyaya geldi.