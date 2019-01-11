Takipçimi Baştan Yarattım! ??????
22 dakika önce
Bu defa bir takipçimle bir gün geçirdim ve sevgili takipçim Elif'i saçından makyajına, kıyafetinden ayakkabısına kadar tümüyle yenileyerek baştan yarattım! Alışverişten sohbete dolu dolu bir gün geçirdik hatta saçlarını bizzat ben kestim. Biz çok eğlendik, umarım sizlerde eğlenmişsinizdir.
Bu defa bir takipçimle bir gün geçirdim ve sevgili takipçim Elif'i saçından makyajına, kıyafetinden ayakkabısına kadar tümüyle yenileyerek baştan yarattım! Alışverişten sohbete dolu dolu bir gün geçirdik hatta saçlarını bizzat ben kestim. Biz çok eğlendik, umarım sizlerde eğlenmişsinizdir. Umarım keyifle izlersiniz!
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:40 Kaynak: Youtube
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