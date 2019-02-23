Takipçimi Baştan Yarattım ???????? Çılgın!
1 saat önce
Bu defa çılgın, her türlü değişikliğe hazır bir takipçimle bir gün geçirdim ve sevgili Melda'nın saçından makyajına, kıyafetinden ayakkabısına kadar tümüyle yenileyerek baştan yarattım! Alışverişten sohbete dolu dolu bir gün geçirdik hatta saçlarını gene bizzat ben kestim.
Bu defa çılgın, her türlü değişikliğe hazır bir takipçimle bir gün geçirdim ve sevgili Melda'nın saçından makyajına, kıyafetinden ayakkabısına kadar tümüyle yenileyerek baştan yarattım! Alışverişten sohbete dolu dolu bir gün geçirdik hatta saçlarını gene bizzat ben kestim. Biz çok eğlendik, umarım sizlerde eğlenmişsinizdir. Umarım keyifle izlersiniz!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:10 Kaynak: Youtube
Karların Erimesiyle Ortaya Çıkan Atatürk Silüeti, Büyük İlgi Gördü
Son Ankette Mansur Yavaş 10 Puan Önde Çıktı
Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guido Senia, Aynı Yatakta Poz Verdi