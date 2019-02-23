Son Dakika Haberleri: Takipçimi Baştan Yarattım ???????? Çılgın!

Takipçimi Baştan Yarattım ???????? Çılgın!

1 saat önce

Bu defa çılgın, her türlü değişikliğe hazır bir takipçimle bir gün geçirdim ve sevgili Melda'nın saçından makyajına, kıyafetinden ayakkabısına kadar tümüyle yenileyerek baştan yarattım! Alışverişten sohbete dolu dolu bir gün geçirdik hatta saçlarını gene bizzat ben kestim.

Bu defa çılgın, her türlü değişikliğe hazır bir takipçimle bir gün geçirdim ve sevgili Melda'nın saçından makyajına, kıyafetinden ayakkabısına kadar tümüyle yenileyerek baştan yarattım! Alışverişten sohbete dolu dolu bir gün geçirdik hatta saçlarını gene bizzat ben kestim. Biz çok eğlendik, umarım sizlerde eğlenmişsinizdir. Umarım keyifle izlersiniz!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:10 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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