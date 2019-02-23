Takipçimi Baştan Yarattım ???????? Çılgın!

Bu defa çılgın, her türlü değişikliğe hazır bir takipçimle bir gün geçirdim ve sevgili Melda'nın saçından makyajına, kıyafetinden ayakkabısına kadar tümüyle yenileyerek baştan yarattım! Alışverişten sohbete dolu dolu bir gün geçirdik hatta saçlarını gene bizzat ben kestim.

Bu defa çılgın, her türlü değişikliğe hazır bir takipçimle bir gün geçirdim ve sevgili Melda'nın saçından makyajına, kıyafetinden ayakkabısına kadar tümüyle yenileyerek baştan yarattım! Alışverişten sohbete dolu dolu bir gün geçirdik hatta saçlarını gene bizzat ben kestim. Biz çok eğlendik, umarım sizlerde eğlenmişsinizdir. Umarım keyifle izlersiniz!

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