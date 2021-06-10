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Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor - Son Dakika

Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor

10.06.2021 17:29

Berkay Şahin sosyal medyadan paylaştığı aile fotoğrafına gelen bir yoruma cevap vermişti. Takipçisine verdiği cevapla başına dert açan Şahin için, "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi cezası istendi.

Berkay Şahin'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı derde girdi. Paylaşımına yorum yapan Burak Ş'ye "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren ünlü şarkıcının "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALMIŞTI

Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşan şarkıcı, gönderisine yorum yapan Burak Ş'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırmıştı. Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta almıştı.

"KIZGINLIKLA YAZDIM"

Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, avukatı Ayşegül Mermer'le birlikte ifade verdi. "Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı yürüten savcı Zübeyr Tecelli Akbulut, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine kullandığı ifadelerle "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediğini belirtti. Tarafların uzlaşmadığı açıklandı. Berkay hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ünlü şarkıcının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor

Instagram, Hakaret, Berkay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor - Son Dakika Magazin


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