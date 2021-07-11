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Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi - Son Dakika

Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi

11.07.2021 21:31
Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi, System.String[]

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfak'ta programının yeni sunucusu oldu. Akalın, sözleşmeye imza attığı dakikaları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir takipçisinin, yeni programı hakkındaki, "Bir popstar niye yemek programı sunar" yorumuna sinirlenen Akalın, "Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!" yanıtını verdi.

Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı programın final yapmasının ardından, kanalın Seda Sayan'la anlaştığı haberleri nedeniyle Sayan'la kavga eden ve uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfak'ta programının yeni sunucusu oldu. Akalın, Kanal D'de yayınlanan programının müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi

"4. DALGA GELİNCE GÖRECEĞİM SİZİ"

Ünlü şarkıcının haberi paylaşmasından sonra sosyal medyada çok fazla yorum alan ünlü isim gelen yorumları da yanıtsız bırakmadı. 'Gelinim Mutfakta' programının yeni sunucusu olan Demet Akalın "Bir popstar niye yemek programı sunar" eleştirisine şu yanıtı verdi:

"Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!"

Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi

Demet Akalın, Seda Sayan, Kanal D, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi - Son Dakika Magazin


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