TAKİPLE DURDURULAN OTOMOBİLDEN 750 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

KAYSERİ'de, otomobiliyle seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli takiple yakalandı. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri- Ankara kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu otomobil durduruldu, sürücüsü yakalandı. Aracın bagajında narkotik köpeği ile yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.