Takipsizlikle Sonuçlanan 25 Aralık Davasında Usulsüzlük Yapıldığına İlişkin Açılan 69 Sanıklı...
41 dakika önce
IHAAW164457-ASA/24-12-2018- Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin açılan 69 sanıklı davada aralarında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanık Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek...
IHAAW164457-ASA/24-12-2018
- Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık
davasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin açılan 69 sanıklı davada aralarında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanık Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 24.12.2018 16: 44: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:50 Kaynak: İHA
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