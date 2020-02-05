Takipteki krediler 150 milyar lirayı aştı - Son Dakika
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Takipteki krediler 150 milyar lirayı aştı

38 dakika önce

Takipteki krediler 2019 yılında yaklaşık 1.5 puanlık artışla yüzde 3.88'den yüzde 5.35'e çıktı ve 53 milyar 447 milyon lira artarak 150 milyar lirayı aştı.

Takipteki krediler 150 milyar lirayı aştı, System.String[]

Takipteki krediler 2019 yılında yaklaşık 1.5 puanlık artışla yüzde 3.88'den yüzde 5.35'e çıktı ve 53 milyar 447 milyon lira artarak 150 milyar lirayı aştı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:17 
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