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Takipteki krediler 150 milyar lirayı aştı
38 dakika önce
Takipteki krediler 2019 yılında yaklaşık 1.5 puanlık artışla yüzde 3.88'den yüzde 5.35'e çıktı ve 53 milyar 447 milyon lira artarak 150 milyar lirayı aştı.
Takipteki krediler 2019 yılında yaklaşık 1.5 puanlık artışla yüzde 3.88'den yüzde 5.35'e çıktı ve 53 milyar 447 milyon lira artarak 150 milyar lirayı aştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:17
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