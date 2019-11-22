Son Dakika Haberleri: Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme Konferansı yapıldı
Son Dakika Güncel Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme Konferansı yapıldı - Son Dakika

Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme Konferansı yapıldı

6 saat önce

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığıyla oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından Ankara'da "Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" başlıklı konferans düzenlendi.

Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme Konferansı yapıldı, System.String[]

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığıyla oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından Ankara'da "Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" başlıklı konferans düzenlendi.

JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi, son dönemde bazı makroekonomik verilerde bir düzelme eğilimi görülmeye başlandığını söyledi.

Başta otomotiv ve inşaat sektörleri olmak üzere toparlanma işaretleri görüldüğüne işaret eden Sezgi, yüksek borçluluk, işsizlik, genel bütçede zorlanmalar, dolarizasyon ve kaynak bulma güçlükleri gibi konuların hala gündemlerinde olduğunu aktardı. Sezgi, "İyileşme göstergelerinin tüm ekonomiye yayılmasını ve kalıcı olmasını yürekten temenni ediyoruz." dedi.

Ekonomide uzun süreli hedeflerin önemine değinen Sezgi, "Bir an önce finansal istikrarı sağlayacak, rekabet gücümüzü artıracak reformları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu sorunları aşabilirsek Türkiye'nin hem bulunduğu coğrafya itibarıyla hem de dinamik işgücü ve girişimcilik ruhuyla ekonomik olarak çok farklı bir lige atlayacağından kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Koç Üniversitesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:21:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme Konferansı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]