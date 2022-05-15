TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI - Son Dakika
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TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI

15.05.2022 12:09

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde polisin takibe aldığı uyuşturucu şüphelisi otomobiliyle, kaçış yolunu kapatan polis aracına çarptı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde polisin takibe aldığı uyuşturucu şüphelisi otomobiliyle, kaçış yolunu kapatan polis aracına çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelinin site bahçesinde yakalanma anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan uyuşturucu madde ticareti için ilçeye geleceği bilgisi üzerine çalışıma başlattı. Polis, plakasını tespit ettiği otomobili takibe aldı. Şüpheli, Rüstempaşa Mahallesi'nde ara sokağa girdiği sırada polis ekiplerini fark edip otomobiliyle kaçmak istedi. Şüpheli, bu sırada sokak üzerinde kaçış yolunu kapatan polis ekiplerinin aracına çarptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, girdiği sitenin bahçesinde yakalandı. İsminin M.A.D. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet bahçesine alınan şüpheliye ait araçta narkotik köpeğiyle detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeği bagajın sol yan bölümüne tepki verdi. Burada yalına kontrolde, alüminyum folyoya sarılmış içerisinde metamfetamin ile fişekler halinde kokain maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A.D.?nin benzer suçlardan 8 kaydı bulunduğu bildirildi,

Polisin şüpheliyi kovaladığı anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin siteye girdiği, kendisini kovalayan polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı görüldü.

TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI
TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI
TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI
TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI
TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI

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Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı 'POLİS ARACI ÇIKABİLİR' TABELASININ ALTINDA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETLİ POLİS KAZA YAPTI 1 POLİS YARALI 'POLİS ARACI ÇIKABİLİR' TABELASININ ALTINDA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETLİ POLİS KAZA YAPTI 1 POLİS YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKİPTEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİYLE, ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI - Son Dakika
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