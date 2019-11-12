Son Dakika › Magazin › 'Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım' Burcu Esmersoy ile Demet Akalın arasında gerginlik - Son Dakika Magazin
"Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım" Burcu Esmersoy ile Demet Akalın arasında gerginlik
7 saat önce
Bu durumu fark eden Akalın, Esmersoy'a "Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım" mesajını gönderdi.
Bu durumu fark eden Akalın, Esmersoy'a "Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım" mesajını gönderdi. Esmersoy'dan ise Akalın'a "Bir şey deniyoruz hesap düzeninde. Manasız işler peşindeler yani saçma sapan" yanıtı geldi. Esmersoy'un yanıtından tatmin olmayan Akalın, tepki göstererek "Beni takip etme. Saçma deneylere de alet etme beni!" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:43
Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan, canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesaj attığı Acun Ilıcalı'yı tiye aldı Joker filminin yönetmeninden küvet sahnesi açıklaması: 17 yaş sınırına uygun değildi! Şovmen Mehmet Ali Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak