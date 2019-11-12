Son Dakika Haberleri: "Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım" Burcu Esmersoy ile Demet Akalın arasında gerginlik
Son Dakika Magazin 'Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım' Burcu Esmersoy ile Demet Akalın arasında gerginlik - Son Dakika Magazin

"Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım" Burcu Esmersoy ile Demet Akalın arasında gerginlik

7 saat önce

Bu durumu fark eden Akalın, Esmersoy'a "Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım" mesajını gönderdi.

Bu durumu fark eden Akalın, Esmersoy'a "Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım" mesajını gönderdi. Esmersoy'dan ise Akalın'a "Bir şey deniyoruz hesap düzeninde. Manasız işler peşindeler yani saçma sapan" yanıtı geldi. Esmersoy'un yanıtından tatmin olmayan Akalın, tepki göstererek "Beni takip etme. Saçma deneylere de alet etme beni!" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:43 
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