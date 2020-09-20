Takla atan araç aydınlatma direğine çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika

Takla atan araç aydınlatma direğine çarptı; o anlar kamerada

BOLU'da, takla atan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü S.C.Ş. yaralandı.

BOLU'da, takla atan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü S.C.Ş. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Çivril mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden S.C.Ş. yönetimindeki 14 AAC 009 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Araç, daha sonra refüjde duran aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler yardıma koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan sürücü, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkarak taklalar atan aracın aydınlatma direğine çarpması yer aldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkarak taklalar atan aracın aydınlatma direğine çarpması yer aldı.

Son Dakika

Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı

AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü

Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu

Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı

Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı

Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı

Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı