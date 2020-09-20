Takla atan araç aydınlatma direğine çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika

BOLU'da, takla atan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü S.C.Ş. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Çivril mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden S.C.Ş. yönetimindeki 14 AAC 009 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Araç, daha sonra refüjde duran aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler yardıma koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan sürücü, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkarak taklalar atan aracın aydınlatma direğine çarpması yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:12 - Kaynak: DHA
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