Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araç Çukura Düştü

Takla Atan Araç Çukura Düştü

41 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen aracın sürücüsü Muharrem Yıldırım ve eşi Gülsen Yıldırım hafif yaralandı.

Takla Atan Araç Çukura Düştü, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen aracın sürücüsü Muharrem Yıldırım ve eşi Gülsen Yıldırım hafif yaralandı. Aracın takla atarak çukura düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. 

Kaza, öğle saatlerinde Adana Caddesi ile çevre yolu kavşağında meydana geldi. Muharrem Yıldırım, yönetimindeki 01 D 6868 plakalı otomobille önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan araç, refüjdeki çukura düştü. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Yıldırım çifti, tedaviye alınırken aracın takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç takla atarak refüjdeki çukura düştüğü görülüyor.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:37 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR Programlarına Katılan İşsiz Anneye, Aylık 2 Bin 420 Lira Ödeme Yapılıyor Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:18:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araç Çukura Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]