Takla atan araç yolun ortasında ters durdu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atarak yol ortasında ters duran araçta bir kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza İnegöl Yenişehir yolu Alanyurt bölgesinde meydana geldi. Selçuk Şen idaresindeki 16 AKY 076 plakalı araç, sürçüşünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çarpıp takla atmaya başladı.

Araç daha sonra yol ortasında ders durdu. Araç sürücüsü Selçuk Şen, kendi imkanları ile araç dışına çıktı. Hafif yaralanan Selçuk Şen, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Öte yandan takla atan aracın aküsü ise bir işletmenin önüne kadar fırladığı görüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.