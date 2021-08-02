TAKLA ATAN ARACA BAKARKEN, YOLDAN GEÇEN TIR ARACINI SÜRÜKLEDİ - Son Dakika

Bursa karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 EN 224 plakalı otomobil, kaldırıma vurdu. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. O esnada bir başka otomobilin sürücüsü kazayı izlerken, TIR'ın önünde kalarak otomobiliyle sürüklendi.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova ? Bursa karayolu üzerinde Gemlik Terminal ile Dörtyol arasında bulunan mevkide meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 EN 224 plakalı otomobil, kaldırıma vurarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından, tek şeritten verilen yolda 16 J 7334 plakalı otomobil, yan şeritten tek şeride geçerken, 56 AP 560 plakalı TIR'ın önünde kaldı. TIR aracı sürüklemeye başlarken, bölgede bulunan trafik polislerinin dikkati, daha büyük bir felaketin önüne geçti.