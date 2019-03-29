Son Dakika Haberleri: Takla Atan Aracın Şoförü Ölümden Döndü

Takla Atan Aracın Şoförü Ölümden Döndü

13 dakika önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Takla Atan Aracın Şoförü Ölümden Döndü, System.String[]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Aracı görüp şoförün yaşadığını görenler gözlerine inanamazken, araç sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saat 09: 00 sıralarında Karpuzlu Çine yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil Karpuzlu'dan Çine istikametine seyir halinde olan otomobil Abak Mahalesi'ne geçince direksiyon hakimiyetini kaybedenice virajda yolda çıkıp takla atarak yuvarlandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan srücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Feci kazada can kaybının olmamaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

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