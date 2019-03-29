Takla Atan Aracın Şoförü Ölümden Döndü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Aracı görüp şoförün yaşadığını görenler gözlerine inanamazken, araç sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Olay sabah saat 09: 00 sıralarında Karpuzlu Çine yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil Karpuzlu'dan Çine istikametine seyir halinde olan otomobil Abak Mahalesi'ne geçince direksiyon hakimiyetini kaybedenice virajda yolda çıkıp takla atarak yuvarlandı.



Yoldan geçenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan srücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Feci kazada can kaybının olmamaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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