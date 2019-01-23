Son Dakika Haberleri: Takla Atan Aracın Sürücüsü Yaralandı

Takla Atan Aracın Sürücüsü Yaralandı

2 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Takla Atan Aracın Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir halindeki 34 SF 287 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Boz (24), Gülümbe rampalarına geldiğinde direksiyon hakimiyeti kaybetti. Bunu üzerine otomobil takla atarak yolun sağında bulunan su kanalına devrildi. Kazada araç içinde sıkışan Murat Boz'u yoldan geçen sürücüler kurtarırken, yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

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