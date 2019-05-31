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Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

44 dakika önce

Afyonkarahisar-İzmir karayolunda takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Takla atan aracın sürücüsü yaralandı, System.String[]
Afyonkarahisar- İzmir karayolunda takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle takla attı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
Afyon, 3. Sayfa
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