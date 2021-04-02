Kontrolden çıkan otomobil takla attı.. O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı.. O anlar kameraya yansıdı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı.. O anlar kameraya yansıdı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü yaralandı. Kaza, Mersin- Tarsus D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahir Çoban yönetimindeki 33 PAR 23 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atarak durabildi. Sürücü Çoban, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çağırılan 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırık oluştuğu belirlenen Mehmet Tahir Çoban, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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