Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı

01.05.2022 12:22
Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan baba ve oğlunu ölüm ayırdı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan baba ve oğlunu ölüm ayırdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Takmak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Eskişehir'e seyir halinde olan İsmail C.'nin (27) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü İsmail C.'nin ağır yaralandığını, yolcu olarak bulunan babası İsa C.'nin (52) ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı

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Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı

Eskişehir, Tepebaşı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika


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