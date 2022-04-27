Takla atan araçta dehşeti yaşadılar - Son Dakika
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Takla atan araçta dehşeti yaşadılar

27.04.2022 10:25
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar

Bursa'da şoförün bir anlık dikkatsizliği sonucu takla atan araçta bulunanlar dehşeti yaşadı.

Bursa'da şoförün bir anlık dikkatsizliği sonucu takla atan araçta bulunanlar dehşeti yaşadı. Kazayı yaralı olarak takla atan otomobilin içinde bekleyen anne, ilk sorduğu kızı oldu.

Kaza, Uludağ eteklerindeki Osmangazi ilçesi Karaislah köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiyi göre, Bursa Keles yolunda ilerleyen 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, Keles ilçesine 20 kilometre mesafede sürücüsünün bir anlık dikkatsizliğinin sonucu yol kenarındaki kayalara çarparak takla attı. Kazadan emniyet kemeri takan şoför burnu bile kanamadan kurtulurken, biri çocuk 3 kişi ise yaralandı. Takla atan aracı görenler, durup yardıma koştu.

Çevredekiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar müdahale edilmedi. Vatandaşlar, araç içerisindekilere sürekli olarak moral verirken, yaralı annenin ilk sorduğu ise kızı oldu. Kazada yaralanan A.G, Y.D., M.G ve R.G. bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayı burnu bile kanamadan atlatan 16 CJP 92 plakalı otomobilin sürücüsü E.G., "Bir anlık dalgınlık sonucu karşı şeride geçtim. Çarpmanın etkisiyle aracın tekeri kopup takla attı" dedi.

(İsmet Şentürk - İHA)

Takla atan araçta dehşeti yaşadılar
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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