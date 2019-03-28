Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçta Sıkışan Bir Kişi Hayatını Kaybetti...polis Çalan Telefonda Acı Haberi Veremedi

Takla Atan Araçta Sıkışan Bir Kişi Hayatını Kaybetti...polis Çalan Telefonda Acı Haberi Veremedi

11 dakika önce

Takla atan araçta sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Takla Atan Araçta Sıkışan Bir Kişi Hayatını Kaybetti...polis Çalan Telefonda Acı Haberi Veremedi, System.String[]
Takla atan araçta sıkışan bir kişi hayatını kaybetti...Polis çalan telefonda acı haberi veremedi
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Takla atan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla atması sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerinde çalan telefonu açıp acı haberi veremedi.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kulaklı Sokak'ta meydana gelen olayda 38 ABE 605 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112, polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen araçta sıkışan iki kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince aracın tavanı kesilerek çıkarıldı. Araçtan çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
112 ekipleri araçtan çıkarılan yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, aracın içindeki çantada bulunan telefon çaldı. Polis ekipleri çalan telefonu açarak acı haberi veremedi. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 23:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçta Sıkışan Bir Kişi Hayatını Kaybetti...polis Çalan Telefonda Acı Haberi Veremedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]