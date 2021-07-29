Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. - MERSİN

Alınan bilgiye göre, Muhammet Salih Altun idaresindeki 33 BFJ 17 plakalı üzüm yüklü kamyonetin, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybedildi. Takla atarak duran kamyonet ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Muhammet Salih Altun ile ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcu yaralandı.

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