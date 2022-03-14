Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı

14.03.2022 12:54
Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe İlçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 SUS 90 plakalı otomobilin sürücüsü orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tek taraflı kazada yaralı 4 kişinin hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan çevre yolunda uzun kuyruk oluştu. Karayolu ve belediye temizlik ekiplerinin çalışmalarının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. - MUĞLA

Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı

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Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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