Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanadan Kurtuldu
1 saat önce
Bilecik'te virajı alamayan sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Bilecik
'te virajı alamayan sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük
istikametine seyir halindeki 11 AAD 309 plakalı aracın sürücüsü Şermin Arslan Öztürk
(38), Akasya Altı mevkiinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç
takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması olası bir faciayı önlerken, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince tedbir amaçlı olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, araç kullanılmaz hala geldi. - BİLECİK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:34 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli Soldado'yu Yakan O Madde
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı