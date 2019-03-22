Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanadan Kurtuldu

Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanadan Kurtuldu

1 saat önce

Bilecik'te virajı alamayan sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanadan Kurtuldu, System.String[]
Bilecik'te virajı alamayan sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 AAD 309 plakalı aracın sürücüsü Şermin Arslan Öztürk (38), Akasya Altı mevkiinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması olası bir faciayı önlerken, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, araç kullanılmaz hala geldi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:34 Kaynak: İHA

Arslan Öztürk, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Soldado'yu Yakan O Madde Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanadan Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]