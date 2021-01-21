Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular - Son Dakika

Arnavutköy'de kontrolden çıkarak takla atan ticari araçtaki 3 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, Arnavutköy Çilingir Mahalllesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Defalarca takla atan aracın içerisindeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazanın yaşandığı bölgede jandarma ekipleri önlem alırken, araçtan çıkarılan 3 kişi sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

(İHA)