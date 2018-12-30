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Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

1 saat önce

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Büyükçekmece'de aracıyla takla atan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattıİSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de aracıyla takla atan araç sürücü, emniyet kemeri sayesinden kazayı yara almadan atlattı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Büyükçekmece'de aracıyla takla atan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de aracıyla takla atan araç sürücü, emniyet kemeri sayesinden kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, dün saat 11: 45 sıralarında Büyükçekmece E-5 karayolu Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UK 9455 plakalı aracıyla Silivri istikametinde seyreden Engin Özdemir, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç yolun kenarında bulunan boş bir arazide durabildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü Engin Özdemir araçtan kendi imkanlarıyla kurtularak, polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında, kazada kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla götürüldü.
Kazadan sağ olarak kurtulmasında emniyet kemerinin takılı olması ve hava yastığının açılmasının etkili olduğunu ifade eden Engin Özdemir, "Araçla seyir halindeyken araba kaydı ve kontrolden çıktı bariyerlere vurmamak için arabayı kurtardım, burada kurtaramadım ve takla attı. Yerler biraz kaygandı o etkili oldu zaten. Hızım da yüksek değildi, emniyet kemerim de takılıydı zaten. Hava yastığı da açılınca kurtuldum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:28 Kaynak: İHA

Silivri, Büyükçekmece, İstanbul, Araç, 3. Sayfa
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