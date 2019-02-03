Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı
41 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaçlara çarpan araç takla attı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde ağaçlara çarpan araç takla attı. Sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Cumhuriyet Caddesi
üzeri SGK
binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden yokuş yukarı seyreden M.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yok kenarındaki ağaçlara çarptı.
Takla atan araç sürücüsü M.Ş. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Aynı yerde ikinci kaza
Öte yandan kazadan yarım saat sonra aynı noktada, bir otomobil, ticari taksiye çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken, kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:44 Kaynak: İHA
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