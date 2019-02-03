Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaçlara çarpan araç takla attı.

Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaçlara çarpan araç takla attı. Sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzeri SGK binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden yokuş yukarı seyreden M.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yok kenarındaki ağaçlara çarptı.

Takla atan araç sürücüsü M.Ş. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Aynı yerde ikinci kaza

Öte yandan kazadan yarım saat sonra aynı noktada, bir otomobil, ticari taksiye çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken, kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:44 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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