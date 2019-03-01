Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

1 saat önce

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı, System.String[]
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarptıktan sonra takla attı. Takla atan aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 05: 30 sıralarında Beşiktaş Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil C., yönetimindeki 34 BMK 598 plakalı araç, Beşiktaş istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla attı. Takla atan araç içerisindeki sürücü ve araçta bulunan arkadaşları kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkol kontrolü yaptı

Takla atan araç içerisinden burnu bile kanamadan çıkan sürücüye polis alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:39 Kaynak: İHA

Polis, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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