Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

2 saat önce

Antalya'da bir sürücü takla atan aracında kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı, System.String[]
Antalya'da bir sürücü takla atan aracında kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Cemal M'nin kullandığı 07 GCN 92 plakalı otomobil, iddiaya göre Atatürk Devlet Hastanesi yakınlarında başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Tramvay yolu kenarındaki refüje çarpan otomobil, daha sonra takla atıp raylar üzerine devrildi. Çevredekiler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü ayakta tedavi edilirken, polis ekipleri kazaya neden olan aracı belirlemek için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:05 Kaynak: İHA

Sabah, Antalya, 3. Sayfa
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