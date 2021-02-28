Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

28.02.2021 00:58

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla attı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla attı. Sürücü şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Can T. idaresindeki 35 TSV 33 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatıp, araçtan kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Meydana gelen kaza sonucu Ahmet Can T.'nin kullandığı hafif ticari araçta maddi hasar meydana gelirken, araç kurtarıcılar tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İzmir, Polis, Fiat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı
Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü         
00:49
Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı         
23:25
Teste gerek görmeyen özel hastanenin ihmalkarlığı, 8 kişinin koronaya yakalanmasına sebep oldu Teste gerek görmeyen özel hastanenin ihmalkarlığı, 8 kişinin koronaya yakalanmasına sebep oldu         
23:02
Tedbirleri hiçe sayıp mekanlarını pavyona çeviren iki işletmecinin sonu karakol oldu Tedbirleri hiçe sayıp mekanlarını pavyona çeviren iki işletmecinin sonu karakol oldu         
21:57
Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü         
20:50
Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan Selçuk ilk işareti verdi Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan Selçuk ilk işareti verdi         
20:17
NATO'dan TSK'ya NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü: Seçkin piyadeler         
19:01
Rapçi Ben Fero oyunculuk yapma kararı aldı Rapçi Ben Fero oyunculuk yapma kararı aldı         
16:44
"İstanbul Boğazı donacak" tartışması başka bir boyuta taşındı: 2050'den sonra İstanbul'da kar görmeyeceğiz         
15:40
Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu         
12:43
Mehmet Ali Erbil'den Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap         
11:42
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek         
10:22
Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar         
10:22
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 01:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei