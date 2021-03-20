Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

20.03.2021 10:02

- (Özel) Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kemerburgaz-Bahçeköy yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı Ters dönen araçtan vatandaşların çıkarttığı genç sürücünün burnu bile kanamadı Emniyet kemeri sayesinden yara almadan kurtulan genç, bir süre kazanın şokunu atlamadı...

- (Özel) Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kemerburgaz- Bahçeköy yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Ters dönen araçtan vatandaşların çıkarttığı genç sürücünün burnu bile kanamadı

Emniyet kemeri sayesinden yara almadan kurtulan genç, bir süre kazanın şokunu atlamadı

İSTANBUL - Sarıyer Kemerburgaz-Bahçeköy yolunda karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için direksiyonu kıran genç sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki demirliklere çarpıktan sonra takla atarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Ters dönen aracın içerisinden yoldan geçen sürücülerin yardımıyla çıkartılan genç, emniyet kemerini takması sonucu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Şok yaşayan sürücü Abdullah Özkaya, "Kadın sürücüydü, durmadı da bastı gitti hiç arkasına bile bakmadı" dedi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz-Bahçeköy yolu Çatalmeşe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Abdullah Özkaya 34 NK 8571 plakalı Volkswagen Polo marka otomobille Bahçeköy istikametine seyretmeye başladı. Yolda bir süre ilerleyen genç sürücü virajı döneceği esnada iddiasına göre, karşı yönden gelen otomobilin kadın sürücüsü virajı genişten aldı. Şeridinde otomobili gören sürücü Özkaya ise direksiyonu kırması sonucu aracının kontrolünü kaybetti. Yol kenarına uçan araç koruma demirlerine çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazaya neden olan sürücü ise frene bile basmadan yoluna devam etti.

Kazaya neden olan kadın sürücü kaçtı

Kaza sonucu sürücü Özkaya, ters dönen aracın içerisinde mahsur kaldı. Yoldan geçen sürücülerin fark ederek durması üzerine genç sürücü, araçtan çıkartıldı. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulan genç sürücü bir süre şok yaşadı. Kendine gelen sürücü ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kazanın şokunu atlatan sürücü sigara yakarak sakinleşmeye çalıştı. Olay yerine gelen arkadaşı ise onu teselli etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptıktan sonra tutanak tuttu.

"Emniyet kemeri takılı olunca havada asılı kaldım"

Kazayla ilgili konuşan sürücü Abdullah Özkaya, "Karşıdan geliyordum, bir araç fazla geniş aldı. Kadın sürücüydü, ona vurmayayım diye dedim, biraz aştım ve tekerlek boşa düştü. Tekerlek havaya kalkınca takla attım. Koruma demirlerine vurdum, araçtan çıkamadım. Yoldan geçen 2 araç durdu, ön kapıları açamadıkları için arka kapıları açtılar. Emniyet kemerini çıkarttım, çünkü havada asılı kalmıştı. Pek hatırlamıyorum, sonra beni çıkarttılar" dedi.

"Durmadı da bastı gitti hiç arkasına bile bakmadı"

Sürücü Özkaya, "Telefonda çekmediği için polisi arayamadım. Biraz ileriye gittim ve polisi aradım. Sağlık ve polis ekipleri geldi. Suç karşı yönden gelen sürücüdeydi. Burası zaten dar yol, neden geniş aldı anlamadım. Yağmurda var, durmadı da bastı gitti hiç arkasına bile bakmadı. Ben iyiyim, burnum bile kanamadı. Şoktan sanırım biraz başım dönüyor. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Orman yolunda da yağmur kazası

Öte yandan dün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy orman yolunda yağış sonrası kayganlaşan yolda bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada ölen ya da yaralananan olmadı. Kaza nedeniyle orman yolunda trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Otomobil, Bahçeköy, Sarıyer, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Doktora giden Han, her şeyi anlatıyor Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız         
11:22
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı         
10:38
Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi         
10:17
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim         
08:05
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 11:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei