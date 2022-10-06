Son dakika 3. sayfa: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu... Polisler olası bir kazayı böyle önledi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu... Polisler olası bir kazayı böyle önledi

06.10.2022 11:42

Son dakika habere göre Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu... Polisler olası bir kazayı böyle önledi

Trafik polisleri marangoz atölyesinden çuvalla kaza bölgesine talaş taşıyarak yolda 2. bir kaza olmaması için araçtan sızan yakıtların üzerine döktü

TRABZON Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaza yaparak takla atan aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sonrası yola sızan yakıtın başka kazalara neden olabileceğini fark eden trafik polisleri yakınlardaki marangoz atölyesinden çuval içerisinden talaş taşıyarak yola döktü.

Kaza, Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde bu sabah meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Recep Aydın yönetimindeki 28 TB 258 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Recep Aydın çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan burnu bile kanamadan çıkartılırken, kaza sonrası ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya talaşlı önlem

Ters dönen otomobilden karayoluna sızan motor yağı için trafik polisleri yoğun çaba gösterdi. Bir trafik polisi tek şerite düşen ulaşım için sürücüleri uyarırken, diğer trafik polisi ise yola sızan yağ için talaş ve toprak arayışına geçti. Çevredeki bir marangoz atölyesinden çuvala doldurduğu talaş ile kaza yerine gelen trafik polisi talaşları yola dökerek yağın yolda 2. bir kazaya neden olmasını önledi.

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Kaynak: İHA

Akçaabat, Trabzon, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu... Polisler olası bir kazayı böyle önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu... Polisler olası bir kazayı böyle önledi - Son Dakika
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