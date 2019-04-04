Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Burunları Bile Kanamadan Çıktılar

Takla Atan Araçtan Burunları Bile Kanamadan Çıktılar

39 dakika önce

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 2 kişi emniyet kemeri sayesinde kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 2 kişi emniyet kemeri sayesinde kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'ten Araban istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 27 KA 485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüje çarptı, ardından ise takla atarak şarampole devrildi. Feci kazada emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenilen sürücü ve 60 yaşındaki eşi Gülşen D., emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazanın ardından sürücü aracın etrafa saçılan malzemelerini toplarken, eşi ise soğuk havada üşümemesi için polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:16 Kaynak: İHA

Polis, Yavuzeli, Gaziantep, 3. Sayfa
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